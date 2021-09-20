恒指開跌逾５００點，內險及地產股走弱

《經濟通通訊社２０日專訊》恆指開市跌超過５００點，據《路透社》上周報道，北京政府

向香港地產商要求將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問

題。據一位接近內地官員消息人士稱，他們被告知「遊戲規則已經改變」，更指中國政府不再願

意容忍「壟斷行為」。消息令一眾本地地產股急瀉；新世界（０００１７）跌８﹒６６％，報３

１﹒６５元；新地（０００１６）跌８﹒４４％，報９６﹒５元；恆地（０００１２）跌１０﹒

１９％，報２９﹒９５元；長實（０１１１３）跌７﹒４８％，報４２﹒７。

另外，內險股受恆大危機引發內地房地產市場的資金鏈問題，當中據報平安集團首席投資官

陳德賢曾公開表示，在平安保險３﹒８萬億元的保險資金中，對房企的股票投資敞口為６３１億

元，佔險資總規模比例僅為１﹒７％。平保繼續捱沽，跌６﹒８８％，報５０﹒７５元，周線平

保連跌９星期。其餘內險亦走弱；國壽（０２６２８）跌４﹒１７％，報１２﹒４元；眾安在綫

（０６０６０）跌５﹒１７％，報３２﹒１元；中國太平（００９６６）跌３﹒９１％，報１１

﹒３元。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌１﹒８６％，報４５３﹒２元；美團（０３６９０）跌

１﹒６６％，報２３６﹒８元；阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒７７％，報１５３﹒７元；友邦

（０１２９９）跌４﹒１４％，報８４﹒４５元；匯控（００００５）跌１﹒１２％，報３９﹒

８元。

現時，恆生指數報２４３６２，跌５５７點或跌２﹒２４％，主板成交２４８﹒６５億元。

國企指數報８７３０，跌２０９點或跌２﹒３４％。恆生科技指數報６３１７，跌１３４點或跌

２﹒０９％。

即月期指新報２４３４５，跌５３７點，低水１８點。即月國指期貨報８７１９，跌２２０

點，低水１２點。即月科指期貨新報６３１５，跌１５５點，低水９點。

上證綜合指數報３６１３，升６點或升０﹒１９％，成交６２８８﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１４３５９，升１０１點或升０﹒７１％，成交７１４３﹒２８億元人民幣

。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆地（０００１２） ２９﹒８５元 跌１０﹒４９％

新世界（０００１７） ３１﹒１５元 跌１０﹒１０％

新地（０００１６） ９６﹒３５元 跌８﹒５９％

長實（０１１１３） ４２﹒４０元 跌８﹒１３％

平保（０２３１８） ５０﹒７５元 跌６﹒８８％

信義玻璃（００８６８） ２５﹒０５元 跌４﹒７５％

領展（００８２３） ６３﹒５０元 跌４﹒７３％

碧桂園服務（０６０９８） ４７﹒５０元 跌４﹒７１％

吉利（００１７５） ２４﹒５５元 跌４﹒６６％

碧桂園（０２００７） ６﹒６６元 跌４﹒４５％

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（ｈｃ）

