【地慘股】四大地產股普遍瀉逾一成，來不及止蝕點算好？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２０日報道》中秋節前夕，有傳中央「送大禮」。繼內地加強互

聯網監管和澳門收緊博彩業規管後，據報香港樓市即將成為中央下一個整頓對象。大摩更預計，

若港府大增房屋供應目標，樓價或跌兩成！本地地產股哀鴻遍野，四大地產商日中普遍均錄一成

跌幅「起跳」，港股亦曾下插逾千點，低見２３８７１。監管消息「殺大家一個措手不及」，來

不及止蝕的朋友，究竟應該怎樣做？



＊地產股半日錄近三億資金撈貨，各行業中稱冠！＊



據報中央著手處理香港房屋短缺問題，並告知本港地產商「遊戲規則已經改變」，不再容忍

壟斷行為。

消息拖累本地地產股急跌，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，地產業股票成為３３個行業中

表現最差的行業，平均跌幅３﹒２４％。不過，值得留意的是，整個板塊錄得２﹒８３億元資金

淨主動買入，屬各個行業之冠，反映有大戶買家入市撈底買地產股。

本港四大地產股中，截至半日收市，恆地及新世界跌幅最大，分別瀉１２﹒４４％及１１﹒

４％，包辦表現最差及第三差藍籌。不過，從資金流向分析，市場資金仍勇敢入市，趁低吸納兩

隻股份。恆地和新世界發展分別錄得４８４９萬及２４７６萬元資金淨主動買入，當中，前者的

資金淨主動買入規模，更佔成交額的１６﹒２０％，規模不容忽視。



＊恆地、新地雖曾跌近１３％，惟大戶買家望取入市＊



若細看兩股的主動買沽比率，大戶（即單宗成交金額大於１００萬元）的買家的買貨意欲，

比整體市場參與者更為進取。恆地的大戶主動買沽比率為６３：３７，比６０：４０的主動買沽

比率更為理想。新世界的大戶主動買沽比率更高達７７：２３，反映大戶買家趁股份急跌時沿途

掃貨。

至於新地（０００１６）及長實（０１１１３），半日分別插９及８％。收租股同樣捱沽，

太古地產（０１９７２）、九龍倉置業（０１９９７）及恆隆地產（００１０１）均跌４至５％

。



＊大摩：恆地、長實、新世界風險較高＊



中央打壓香港樓價的消息傳出後，券商紛紛看淡地產股前景。大摩認為，土地供應難於短期

內提升，在目前基本情景分析中，樓價今明兩年分別升９％、５％。不過，若港府將每年供應目

標由３﹒５萬個大增至１０萬個，樓價或在明年底前大跌２０％。

個股方面，該行認為，發展商基本面上，商業地產股較理想，惟監管風險明顯較高，因此偏

好新地、嘉里建設（００６８３）和信置（０００８３），多於恆地、長實和新世界。

至於美銀美林認為，現階段難以評估中央舉動對本港發展商的商業模式或盈利能力會否受到

重大影響。該行認為，長實有較多大中華區以外業務，而信置、恆地集中投資大眾住宅，行業已

部分反映負面因素，住宅、寫字樓市場可望維持穩定，但零售租金增長風險較高。



＊溫傑：施政報告公布前仍存在變數，宜趁大市反彈減持地產股＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍ

ｏｒｎｉｎｇ》上表示，本地地產股急瀉主要受累於三大因素，包括上述提及的市傳中央決意打

壓香港樓價、大市氣氛轉差，以及中國恆大（０３３３３）事件。

本地地產商近十年加大內地房地產投資，內地「房住不炒」的樓市政策和恆大事件所衍生的

行業資金鏈問題均拖累其內地業務。若中央決意打擊香港樓價，勢對本地地產商造成雙重打擊。

面對政策逆風，若散戶持有本地地產股，應否先沽貨？溫傑認為，施政報告公布前夕，相關

政策仍存在變數，在市況不明朗下，地產股的沽壓仍較大。散戶現時不需急於沽貨，先觀望恆大

事件進展和大市氣氛，並趁大市反彈時減持。他強調，散戶應視乎股份買入價訂立一成止損目標

。

