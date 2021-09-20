  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/09/2021 11:01

地產金融股仍見強勁沽壓，港股現報２３９９１挫９２９穿二萬四關

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恆生指數今早開報２４６４０，跌２８０點。傳內地要求本港
地產商解決香港房屋問題，地產普遍急挫，恆地（０００１２）挫一成二，新世界（０００１７
）瀉一成一；金融股因恆大（０３３３３）問題仍見強勁沽壓，平保（０２３１８）及招行（０
３９６８）齊挫７％，拖累港股一度最多挫１０２８點見２３８９２點，繼續創十個月低位。
　　現時，恆生指數報２３９９１，跌９２９點或跌３﹒７３％，主板成交５９３﹒９１億元。
國企指數報８５６９，跌３７１點或跌４﹒１５％。恆生科技指數報６１８５，跌２６６點或跌
４﹒１４％。

　　表列十大跌幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆地　（０００１２）　　　２９﹒４０元　　　跌１１﹒８４％
　　新世界（０００１７）　　　３０﹒９０元　　　跌１０﹒８２％
　　新地　（０００１６）　　　９６﹒１０元　　　跌　８﹒８２％
　　碧服　（０６０９８）　　　４５﹒６５元　　　跌　８﹒４３％
　　李寧　（０２３３１）　　　９６﹒４５元　　　跌　８﹒０６％

　　比亞迪（０１２１１）　　２３８﹒００元　　　跌　７﹒５４％
　　吉利　（００１７５）　　　２３﹒８０元　　　跌　７﹒５７％
　　長實　（０１１１３）　　　４２﹒７０元　　　跌　７﹒４８％
　　平保　（０２３１８）　　　５０﹒４５元　　　跌　７﹒４３％
　　招行　（０３９６８）　　　５８﹒８０元　　　跌　７﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS20/09/2021
【FOCUS】美債上限臨近爆表　驢象作秀禍福難料
市場動向20/09/2021
英國移居、投資先看地段 置業前認清持有成本及自身需求
香港政情20/09/2021
【選舉改革】選委會選舉投票率九成破紀錄　3組投票率近100%
財經熱話20/09/2021
【地慘股】中央籲守規矩助解決房屋問題　本地地產股全線急瀉
開市Good Morning20/09/2021
溫傑：車股坐艇建議繼續渣　未買先吼中國電車(02845)
財經熱話20/09/2021
【陶觀天下】美聯儲臨近轉身　鐵娘子離退政壇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金