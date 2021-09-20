地產金融股仍見強勁沽壓，港股現報２３９９１挫９２９穿二萬四關

《經濟通通訊社２０日專訊》恆生指數今早開報２４６４０，跌２８０點。傳內地要求本港

地產商解決香港房屋問題，地產普遍急挫，恆地（０００１２）挫一成二，新世界（０００１７

）瀉一成一；金融股因恆大（０３３３３）問題仍見強勁沽壓，平保（０２３１８）及招行（０

３９６８）齊挫７％，拖累港股一度最多挫１０２８點見２３８９２點，繼續創十個月低位。

現時，恆生指數報２３９９１，跌９２９點或跌３﹒７３％，主板成交５９３﹒９１億元。

國企指數報８５６９，跌３７１點或跌４﹒１５％。恆生科技指數報６１８５，跌２６６點或跌

４﹒１４％。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恆地 （０００１２） ２９﹒４０元 跌１１﹒８４％

新世界（０００１７） ３０﹒９０元 跌１０﹒８２％

新地 （０００１６） ９６﹒１０元 跌 ８﹒８２％

碧服 （０６０９８） ４５﹒６５元 跌 ８﹒４３％

李寧 （０２３３１） ９６﹒４５元 跌 ８﹒０６％



比亞迪（０１２１１） ２３８﹒００元 跌 ７﹒５４％

吉利 （００１７５） ２３﹒８０元 跌 ７﹒５７％

長實 （０１１１３） ４２﹒７０元 跌 ７﹒４８％

平保 （０２３１８） ５０﹒４５元 跌 ７﹒４３％

招行 （０３９６８） ５８﹒８０元 跌 ７﹒３３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

