地產金融股仍見強勁沽壓，港股現報２３９９１挫９２９穿二萬四關

《經濟通通訊社２０日專訊》恆生指數今早開報２４６４０，跌２８０點。傳內地要求本港
地產商解決香港房屋問題，地產普遍急挫，恆地（０００１２）挫一成二，新世界（０００１７
）瀉一成一；金融股因恆大（０３３３３）問題仍見強勁沽壓，平保（０２３１８）及招行（０
３９６８）齊挫７％，拖累港股一度最多挫１０２８點見２３８９２點，繼續創十個月低位。
現時，恆生指數報２３９９１，跌９２９點或跌３﹒７３％，主板成交５９３﹒９１億元。
國企指數報８５６９，跌３７１點或跌４﹒１５％。恆生科技指數報６１８５，跌２６６點或跌
４﹒１４％。
表列十大跌幅藍籌股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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恆地 （０００１２） ２９﹒４０元 跌１１﹒８４％
新世界（０００１７） ３０﹒９０元 跌１０﹒８２％
新地 （０００１６） ９６﹒１０元 跌 ８﹒８２％
碧服 （０６０９８） ４５﹒６５元 跌 ８﹒４３％
李寧 （０２３３１） ９６﹒４５元 跌 ８﹒０６％
比亞迪（０１２１１） ２３８﹒００元 跌 ７﹒５４％
吉利 （００１７５） ２３﹒８０元 跌 ７﹒５７％
長實 （０１１１３） ４２﹒７０元 跌 ７﹒４８％
平保 （０２３１８） ５０﹒４５元 跌 ７﹒４３％
招行 （０３９６８） ５８﹒８０元 跌 ７﹒３３％
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（ｋｓ）
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