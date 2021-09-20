《盤後部署》短線地產股及金融股將拖累港股，恒指短期或試二萬三

《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數今早開報２４６４０，跌２８０點。傳內地要求本港

地產商解決香港房屋問題，地產普遍急挫；金融及內房股因恒大（０３３３３）債務及流動性問

題仍見強勁沽壓，平保（０２３１８）創近四年低，招行（０３９６８）更一度挫逾一成，拖累

港股一度最多挫１０４９點見２３８７１點，繼續創十個月低位。報２４０９９點，跌８２１點

或跌３﹒３０％，主板成交１４１７﹒８７億元。國企指數報８６３８點，跌３０１點或跌３﹒

３８％。恒生科技指數報６２７１點，跌１８０點或跌２﹒８０％。

Ａ股本日為中秋假期休市。



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本日大市挫逾千點更曾失守二萬四關。恒指如筆者上星期所料下試二萬四關。本日拖累大市

元兇顯然為本地地產股，因傳內地政府呼籲本港地產商一同解決本港住屋問題，加上內房股的債

務及流動性問題依然嚴峻，內房及中資金融股沽壓仍重，好友本日無力反攻。本日本港地產股普

遍沽空金額處於頗高水平，且全日未見反彈，或反映主力資金非常看淡上述板塊前景，料繼續拖

大市後腿。若短線本港地產政策未有權威人士為近期傳聞解畫，加上內房股、中資金融股走勢未

見好轉，料短線恒指大機會下試二萬三關。

此外，本星期三晚ＦＯＭＣ將公布會議及利率決議結果，以及對往後經濟看法的預期，或成

為影響短期後市另一重要因素。

碧桂園服務（０６０９８）本日創約１０個月低位，目前預測市盈率約２７倍，以龍頭物管

而言，此估值可作長線投資。是次內房行業出現流動性危機，料不少內房公司急需出售旗下物管

公司股權以籌集資金。該股作為行業龍頭坐擁逾二百億人民幣現金，料之後陸續出手收購壯大業

務版圖，長線而言可憧憬公司實現強者越強。（ｋｓ）

