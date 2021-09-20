  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/09/2021 09:28

《異動股》平保續捱沽跌逾５％，創近４年新低，內險股走弱

　　《經濟通通訊社２０日專訊》平保（０２３１８）Ｈ股現價跌５﹒４１％，報５１﹒５５元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒１９％。該股成交約５１７萬股，涉資２﹒７２
億元。
　　內地傳媒早前報道，平安集團首席投資官陳德賢曾公開表示，在平安保險３﹒８萬億元的保
險資金中，對房企的股票投資敞口為６３１億元，佔險資總規模比例僅為１﹒７％。即便加上地
產相關的債權、物權，佔比也不到５％，遠低於保險資金不動產投資３０％的比例上限。
　　受恆大危機影響，市場憂慮內地房地產市場的資金鏈問題，引發連鎖反應可能，內險股遭看
淡；國壽（０２６２８）跌１﹒８５％，報１２﹒７元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅
５﹒５１％；太保（０２６０１）跌２﹒１８％，報２２﹒４元；眾安在綫（０６０６０）跌４
﹒８７％，報３２﹒２元。
　　現時，恆生指數報２４６４０，跌２８０點或跌１﹒１２％，主板成交６５﹒５９億元。國
企指數報８８２８，跌１１２點或跌１﹒２６％。恆生科技指數報６３７９，跌７２點或跌１﹒
１２％。
　　即月期指新報２４５１２，跌３７０點，低水１２８點。即月國指期貨報８７７８，跌１６
１點，低水５０點。即月科指期貨新報６３４９，跌１２１點，低水９點。
　

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　平保（０２３１８）　　　　５１﹒５５元　　　跌５﹒４１％
　　國壽（０２６２８）　　　　１２﹒７０元　　　跌１﹒８５％
　　太保（０２６０１）　　　　２２﹒４０元　　　跌２﹒１８％
　　財險（０２３２８）　　　　　７﹒０５元　　　跌０﹒９８％
　　眾安在綫（０６０６０）　　３２﹒２０元　　　跌４﹒８７％
　　中國太平（００９６６）　　１１﹒７４元　　　跌０﹒１７％
　　新保（０１３３６）　　　　２２﹒７５元　　　無升跌＝
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/09/2021
中央要求守規矩解決房屋問題　本地地產股全線急瀉
開市Good Morning20/09/2021
溫傑：車股坐艇建議繼續渣　未買先吼中國電車(02845)
財經熱話20/09/2021
【陶觀天下】美聯儲臨近轉身　鐵娘子離退政壇
市場動向20/09/2021
「跨境理財通」蓄勢待發 渣打銀行林遠棟：已率先部署產品推出市場
財經熱話17/09/2021
港交所就SPAC諮詢　建議集資最少10億　僅限專業投資者認購和買賣
中國故事17/09/2021
《神州經脈》中國申請加入CPTPP　滬指周挫2.4%斷三連漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金