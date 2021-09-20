《異動股》平保續捱沽跌逾５％，創近４年新低，內險股走弱

《經濟通通訊社２０日專訊》平保（０２３１８）Ｈ股現價跌５﹒４１％，報５１﹒５５元

，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒１９％。該股成交約５１７萬股，涉資２﹒７２

億元。

內地傳媒早前報道，平安集團首席投資官陳德賢曾公開表示，在平安保險３﹒８萬億元的保

險資金中，對房企的股票投資敞口為６３１億元，佔險資總規模比例僅為１﹒７％。即便加上地

產相關的債權、物權，佔比也不到５％，遠低於保險資金不動產投資３０％的比例上限。

受恆大危機影響，市場憂慮內地房地產市場的資金鏈問題，引發連鎖反應可能，內險股遭看

淡；國壽（０２６２８）跌１﹒８５％，報１２﹒７元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅

５﹒５１％；太保（０２６０１）跌２﹒１８％，報２２﹒４元；眾安在綫（０６０６０）跌４

﹒８７％，報３２﹒２元。

現時，恆生指數報２４６４０，跌２８０點或跌１﹒１２％，主板成交６５﹒５９億元。國

企指數報８８２８，跌１１２點或跌１﹒２６％。恆生科技指數報６３７９，跌７２點或跌１﹒

１２％。

即月期指新報２４５１２，跌３７０點，低水１２８點。即月國指期貨報８７７８，跌１６

１點，低水５０點。即月科指期貨新報６３４９，跌１２１點，低水９點。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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平保（０２３１８） ５１﹒５５元 跌５﹒４１％

國壽（０２６２８） １２﹒７０元 跌１﹒８５％

太保（０２６０１） ２２﹒４０元 跌２﹒１８％

財險（０２３２８） ７﹒０５元 跌０﹒９８％

眾安在綫（０６０６０） ３２﹒２０元 跌４﹒８７％

中國太平（００９６６） １１﹒７４元 跌０﹒１７％

新保（０１３３６） ２２﹒７５元 無升跌＝

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（ｈｃ）

