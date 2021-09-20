【重拳監管】易綱：斷開支付工具和其他金融產品不當連接

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行行長易綱在中德「金融科技與全

球支付領域全景─探索新疆域」視頻會議開幕致辭，易綱表示，中國監管當局也在努力平衡好鼓

勵發展和防範風險的關係。大型金融科技公司「贏者通吃」的屬性可能引發市場壟斷、降低創新

效率。易綱表示，堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營；同時要求支付回歸

本源，斷開支付工具和其他金融產品的不當連接。

截至今年７月末，普惠小微貸款支持小微經營主體３８００多萬戶，有效促進了就業，普惠

小微貸款同比增長近３０％。

下一步，將始終堅持發展和規範並重，支持和促進平臺經濟守正創新、行穩致遠。一方面，

激發市場主體活力和科技創新能力，促進平台企業不斷提升金融服務，鞏固和增強國際競爭力；

另一方面，堅持從嚴監管和公平監管，保障數據產權及個人隱私，維護公平競爭的金融市場秩序

。

此外，金融科技與平台經濟具有跨界、混業、跨區域經營等特徵，需要世界各國監管部門共

同應對。未來，中方願進一步加強與德方在內的各國監管當局在反壟斷、數據監管、消費者保護

等方面的合作，加強監管協調，與國際社會一道，共同打造開放、包容、安全的金融科技生態環

境。

