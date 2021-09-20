【選舉改革】選委會有競逐界別分組當選候選人名單（三）



《經濟通通訊社２０日專訊》



勞工界 港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會 新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會

及地區防火委員會委員的代表 及地區防火委員會委員的代表



－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－

馮鈺鋒 譚肇卓 呂鴻賓 邱玉麟 羅少傑

楊連碧 陳麗芳 林佑碧 莊元苳 宋嘉桓

程岸麗 潘國華 黃頌良 鄭彥鈞 溫啟明

江惠周 洪錦鉉 朱浴龍 莊健成 高維基

范强 李德康 陳南坡 鄧開荣 陳嘉輝

陳文慧 李清霞 張琪騰 姚國威 朱浩賢

許培婷 呂曉東 林煒橋 陳灶良 姚嘉俊

李永富 李碧儀 張姚彬 文嘉豪 李世榮

李秀琼 鍾港武 劉慶揚 劉志成 湛家雄

林天賦 洪超群 程莉元 馬淑燕 梁昌明

楊榮輝 張培剛 呂東孩 吳育智 鄭臨

張凱榮 顏汶羽 朱立威 鄺月心 古揚邦

王國強 吳寶強 李莉 呂堅 王舜義

鄭秀娟 陳燦標 孔昭華 陳藹怡 陳文洲

馬志成 林梓鴻 羅詠詩 凌偉漢 劉興華

陳兆華 黃才立 周超常 陳偉趯 吳超洪

謝愛紅 簡銘東 邱松慶 徐帆 鄧焯謙

黃平 葉傲冬 林峰 黃碧嬌 李冠華

李達偉 曾鳳珠 趙鳳儀 劉舜婷 張彥南

王宏業 楊嘉成 林永祥 林宇星 李家良

唐賡堯 王子成 何顯明 葉文斌 龍瑞卿

謝宏儒 簡志豪 陳家珮 區子安 梁嘉銘

李廣宇 張志聰 黃達東 文裕明 李聖潑

湯仲敏 李漢雄 梁鉅海 盧婉婷 鄧鎔耀

葉偉明 劉珮珊 鄭承峰 李洪森 招文亮

王吉顯 陳郁傑 陳美燕 曾國家 林楚昭

李子健 黎榮浩 劉佩玉 林港坤 王惠成

胡明峰 梁文廣 鄧小梅 姚銘 潘國山

魯志薪 李少榕 鍾子權 賴心 葉長春

林冠良 陳國偉 雷啟蓮 陳笑權 祁麗媚

張桂英 鄭強峰 陳欣耀 蕭浪鳴 甘文鋒

曾志文 袁國強 郭耀偉 張展鵬 傅曉琳

謝景華 鍾澤暉 陳華裕 葛兆源 陶錫源

麥少芬 梁思韻 梁騰丰 胡綽謙 吳仕福

朱育青 陳東 梁國鴻 簡兆祺 陳有海

陳鄧源 曾耀棠 李鎮強 蒙建强 潘志成

林錦儀 姚逸華 賴榮春 華美玲 邱帶娣

李方冲 歐志輝 郭晋昇

陳萬聯應 溫和達 巫成鋒

梁頌恩

丘燿誠

葉柳青

譚金蓮

儲漢松

蘇栢燦

譚志聰

王麗萍

孔繼明

李煒敏

吳慧儀

馬光如

雷潔嫻

郭慶桓

楊開强

林志挺

周小松

蔡宗建

張錦靈

林偉江

