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即市新聞

20/09/2021 10:22

【恒大困局】據報恒大高管稱業務接管是最後辦法，需銀行貸款展期

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據英國《金融時報》引述兩位中國恆大（０３３３３）不具名
的高層管理人員透露，集團業務可能被地方政府和大型國有發展商「按地區」接管，但補充這樣
複雜的救援將是「最後的辦法」。
　　其中一名高層指，銀行必須對恆大的貸款展期，否則集團可能立即倒閉，他反問（政府）將
如何處理未完成的地產項目，以及應付大量散戶投資者。

＊傳內銀正為恆大可能倒閉作準備＊

　　據《路透》報道，為了應對中國恆大的財務危機，部分主要往來的銀行，已為相關貸款計提
損失準備，此外有些銀行則計劃展延長短期貸款的期限。顯示中國金融機構正為恆大可能倒閉作
準備。
　　報道引述一名銀行高層指，中國農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）已經計提部
分貸款損失準備，以審慎態度應對恆大的貸款；另外兩大貸款銀行，民生銀行（０１９８８）（
滬：６０００１６）和中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）的相關人員指出，準備對
部分短期貸款進行展期，惟上述三家銀行均未對此事作正面的回應。
　　消息透露，中國各銀行所持有恆大的貸款，曝險情形在過去一年已經下滑，而且多數的貸款
餘額均有擔保品或有存單作為保證。報道亦提到，民行在過去一年間，對恆大的貸款餘額從
４００億元人民幣降至３００億元人民幣，同時已在近幾個月停止提供恆大新貸款。（ｃｌ）

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