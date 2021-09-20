《本港經濟》８月整體消費物價升１﹒６％，基本通脹率１﹒２％

《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，今年８月份整體消費物價與一年前同月比較

上升１﹒６％，較７月份的相應升幅３﹒７％為低，亦低於市場預測升１﹒７％。７月份的升幅

較大，是由於去年７月政府代繳公營房屋租金及香港房屋協會豁免乙類屋免租戶三分之二租金導

致比較基數較低。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在８月份的按年升幅（即基本通脹

率）為１﹒２％，較７月份（１％）為高，主要是由於外出用膳及外賣費用和電力費用的升幅擴

大所致。



＊首八個月綜合消費物價升１﹒４％＊



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年８月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣

及水（上升２０﹒１％）、交通（上升６﹒０％）、衣履（上升５﹒３％）、外出用膳及外賣（

上升４﹒１％）、耐用物品（上升２﹒８％）等。另一方面，綜合消費物價指數在今年８月份錄

得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌３﹒２％）、住屋（下跌０﹒７％）和煙酒（下跌

０﹒１％）。

以今年首八個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升１﹒４％。剔除所有政府一

次性紓困措施的影響，相應變動率為０﹒３％。



＊港府料基本通脹將維持大致溫和＊



政府發言人表示，８月份基本消費物價通脹率略為上升至１﹒２％，這是由於在本地疫情穩

定的情況下，部分消費物價指數組成項目（如外出用膳及外賣和衣履）的價格按年升幅有所擴大

。不過，許多其他組成項目承受的壓力仍然輕微。展望將來，隨著經濟復甦，本地和外圍的價格

壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹應

維持大致溫和。政府會繼續密切留意情況。（ｃｌ）

