【夜期時段】即月期指最新報２４０２７點，跌３７點，低水７２點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０５４點，跌１０點，低水
４５點，最新報２４０２７點，跌３７點，低水７２點，合約成交２８７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８６２１點，跌４點，低水１８點，最新報８６１４點，跌
１１點，低水２５點，合約成交３１１張。
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