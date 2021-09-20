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即市新聞

20/09/2021 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４０２７點，跌３７點，低水７２點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０５４點，跌１０點，低水
４５點，最新報２４０２７點，跌３７點，低水７２點，合約成交２８７張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８６２１點，跌４點，低水１８點，最新報８６１４點，跌
１１點，低水２５點，合約成交３１１張。

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