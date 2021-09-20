國泰８月載客量較疫情前跌逾９５％，每月現金消耗目標少於１０億

《經濟通通訊社２０日專訊》國泰航空（００２９３）公布，今年８月份載客約１３﹒５萬

人次，按年大增２７８﹒４％，但相比疫情前２０１９年８月的水平下跌９５﹒３％。收入乘客

千米數按年上升２９４﹒１％，但與２０１９年８月相比減少９２﹒４％。乘客運載率上升

２６﹒５個百分點至４６﹒４％，以可用座位千米數計算的運力雖增加６８﹒９％，惟仍較

２０１９年８月下跌８６﹒９％。今年首八個月，載客人次按年減少９２﹒２％，運力下跌

７６﹒２％，而收入乘客千米數則下跌８９﹒７％。

國泰指出，８月份運載約１２﹒４萬噸貨物及郵件，按年增加２１﹒７％，但與２０１９年

８月相比減少２３％。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年上升２０﹒７％，但與２０１９年８

月相比減少１５﹒４％。運載率上升２﹒３個百分點至７７﹒７％。以可用貨物及郵件噸千米數

計算的運力則按年增加１７﹒２％，但與２０１９年８月相比減少３３﹒８％。今年首八個月，

載貨量按年下跌８﹒７％，運力下跌２１﹒８％，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌

１０﹒９％。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，２０１９冠狀病毒病疫情持續為業務運作帶來極大的挑戰

。然而，８月份的客運業務略見輕微改善。整體而言，客運運力較７月增加了８１％，但亦只是

營運了２０１９年８月疫情前１３％的運力。月內乘客運載率為４６﹒４％，是自２０２０年３

月以來的新高。

他提及，預期直至今年年底，只會維持與２０２１年８月相約的客運運力水平，惟集團會作

好準備，隨時配合任何旅遊限制改變。會繼續維持審慎的現金管理，於２０２１年年底前每月現

金消耗目標為少於１０億元。

在貨運方面，市場普遍預期由於企業需要補給庫存，但空運運力持續受限，加上物流供應鏈

因海運擠塞而未能暢順運作等因素，造就需求強勁的貨運旺季。集團正為此作好準備，但同時會

保持彈性，以應付疫情為業務運作帶來的影響，亦認為公司面對的短期挑戰仍然嚴竣。（ｂｎ）

