【債券通】信銀國際：準備好迎接南向通，發揮與母行緊密聯動優勢

《經濟通通訊社２０日專訊》信銀國際宣布，成為債券通「南向通」首批１３家指定做市商

之一，並已準備就緒迎接債券通「南向通」於９月２４日正式啟動。

中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）副行長謝志斌表示，該行將全力以赴助推兩

地市場高質量互聯互通，並將聯合集團子公司，發揮中信聯合艦隊的協同優勢，為跨境投資夥伴

提供一體化、全流程的服務，為踐行國家戰略、繁榮香港市場貢獻力量。

信銀國際執行董事兼副行政總裁柏立軍稱，作為中信銀行在香港的子公司，信銀國際在海外

市場重點提供人民幣匯率、利率及中資美元債券的做市服務，並為客戶海外債券發行提供承銷以

及託管服務。信銀國際將借鑒債券通「北向通」的成功經驗，繼續積極發揮與母行中信銀行緊密

聯動的優勢，透過債券通及其他與內地互聯互通的金融產品，為客戶提供更多元化的專業跨境服

務。

信銀國際首席經濟師卓亮指出，債券通「南向通」正式啟動，有以下５個重要意義，包括增

加內地投資者的投資渠道、擴大香港的人民幣資金池規模、推進人民幣國際化發展、為香港金融

機構帶來更多業務機遇，及助力大灣區金融建設。（ａｃ）

