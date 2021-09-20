【選舉改革】選委會商界（第三）１８人爭１７席，投票率逾九成半

《經濟通通訊社２０日專訊》選舉委員會界別分組選舉的結果陸續公布，其中商界（第三）

共有９３張團體票，投票率超過九成半。經選舉產生的１７席，共有１８人競逐，當選者包括團

結香港基金顧問李浩然、王磊、香港中資基金業協會會長連少冬、民建聯的辛聰金及莊惠明。（

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