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20/09/2021 09:33

【選舉改革】中聯辦：選委會選舉彰顯新選舉制度優越性

　　《經濟通通訊社２０日專訊》選舉委員會界別分組選舉的結果今早出爐。中聯辦發聲明，熱
烈祝賀選委會選舉圓滿結束，表示這次選舉貫徹「愛國者治港」原則，彰顯新選舉制度的進步性
優越性，是在香港特色民主發展道路上，邁出重要一步。
　　中聯辦表示，今次選舉是香港局勢實現由亂及治重大轉折後，迎來的首場重要選舉。特區政
府嚴格依法組織選舉，從選民登記、參選報名、競選，到選民投票、計票，整個選舉過程公平公
開公正。新當選委員來自香港社會各界別各階層，具有廣泛代表性，體現新選舉制度均衡參與的
優勢，充分彰顯新選舉制度既能維護國家利益和香港整體利益，也能切實代表社會各界別各階層
利益。

＊國務院港澳辦：新選舉制度符合香港實際情況＊

　　國務院港澳辦發言人表示，香港順利舉行選委會界別分組選舉，是香港特區在《港區國安法
》實施、選舉制度修改完善後的第一場重要選舉，意義重大，影響深遠。這次選舉是全面貫徹落
實「愛國者治港」原則的一次生動實踐，符合香港實際情況的好制度，促進香港民主健康發展，
把維護國家主權、安全、發展利益和保持香港長期繁榮穩定結合，有利於「一國兩制」實踐行穩
致遠。
　　發言人表示，希望選委會委員本著對國家、對香港高度負責的精神，認真行使民主權利，不
辜負香港市民的殷切期望。（ｈｙ）

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