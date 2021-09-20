【選舉改革】選委會科技創新界１４席由「創科力量」全數當選

《經濟通通訊社２０日專訊》選舉委員會界別分組選舉的結果陸續公布，其中科技創新界經

選舉產生的１４席由「創科力量」１４人名單勝出。

當選的包括中文大學醫學院副院長盧煜明、香港資訊科技聯會會長邱達根、及「日日煮」創

辦人朱嘉盈等。通訊事務管理局成員黃廣揚落選。（ｈｙ）

