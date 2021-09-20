【選舉改革】譚耀宗：選委會選舉點票流程慢，值得總結經驗

《經濟通通訊社２０日專訊》選舉委員會界別分組選舉經過通宵點票，１３個需要競逐的界

別，早上約８時全數有點票結果。全國人大常委譚耀宗在電台節目表示，選委會選舉有近９０％

投票率是相當難得，反應選民很重視今次選舉。他指，投票過程大致順利，但開票和點票過程出

問題，似乎比較慢，估計可能因為採用了新安排，工作人員未必有經驗，部分工作無周詳計劃，

認為選舉管理委員會要好好檢視，值得總結經驗。

被問到社福界候選人、新思維的狄志遠當選，是否代表選舉非「清一色」，譚耀宗回應指，

選舉是開放，任何人有興趣，又覺得自己合適，只要獲足夠提名票，又通過資格審查，都可以參

選，日後立法會選舉的原則都一樣。



＊條文無列明選委會總召集人數目＊



至於有指選委會或設「雙召集人」制度，譚耀宗表示，委員會總召集人必須要是選委會成員

，亦要是擔任國家領導職務的人士，會由中央決定人選，之後再物色界別召集人，《基本法》附

件１並無列明總召集人的人數，相信可以由人大常委會或國務院任命。他又指，選委會成員當選

後要書面宣誓，之後刊憲，相信下月尾才完成程序，但召集人制度主要為行政長官選舉而設，仍

有時間考慮安排。（ｈｙ）

