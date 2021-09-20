《小傳日記》魚缸又再深潛，地產佬跌到低賤，賭仔弱勢有變？

《小傳日記》今日魚缸都好慘情，一開市就要跌５００幾點，之後仲試跌過千點。全日都風

高浪急，皆因阿拉爺就放風話想香江地地產佬一齊解決住屋問題。

《路透》上個禮拜報道，北京政府要求香港地產商將資源和影響力用於支持北京的利益，並

幫助解決可能破壞穩定嘅住房短缺問題，據知有接近神州官員消息人士話，上面提到「遊戲規則

已經改變」，更講到唔會再願意容忍「壟斷行為」。消息令「孖屐」擔心地產佬前景，於是今日

一開市就出盡力狂沽，差唔多四大「地慘佬」都要跪低超過１成。長實（０１１１３）跌多過９

巴仙，報４１﹒８５銀；恆地（０００１２）跌多過１３巴仙，報２８﹒９５銀；新地（０００

１６）跌多過１０巴仙，報９４﹒５銀；新世界（０００１７）跌多過１２巴仙，報３０﹒４銀

；。

慘嘅又點止地產佬，平保（０２３１８）都一樣繼續慘！孖屐又擔心內地房地產資金鏈環環

相扣，所以內房佬危機焫到去內險佬，當中平保最當災，全日要碌低就快６巴仙，報５１﹒３５

銀，創超過４年低位。其餘行家都要坐艇，國壽（０２６２８）跌就快４巴仙，報１２﹒４４銀

；眾安在綫（０６０６０）跌多過６巴仙，報３１﹒７銀；太保（０２６０１）跌多過３巴仙，

報２２﹒１５銀。不過平安集團首席投資官陳德賢就撲火，公開講起平安保險３﹒８萬億人仔保

險資金中，對房企的股票投資敞口為６３１億人仔，佔險資總規模比例僅為１﹒７巴仙。即便加

上地產相關的債權、物權，佔比都遠低於保險資金不動產投資３０巴仙比例上限。

另外有份拖冧平保嘅元兇恆大（０３３３３）當然都係「每日至低價」，全日跌多過１０巴

仙，報２﹒２８銀，最低見過２﹒０６銀新低。恆大最近星期六就公布，將會懲處６個管理人員

提前贖回財富投資產品，同時又公布啟動實物資產兌付公告，包括將恆大住宅、公寓同商鋪等產

品按售價打折後兌付畀投資者。其餘同系一齊低走，恆大物業（０６６６６）跌多過１１巴仙，

報４﹒０８銀；恆大汽車（００７０８）跌多過兩巴仙，報２﹒９銀。

全日最精彩仲有濠賭仔，大跌市下都跟住一齊跌，但係據報馬交政府今日下晝會同彩業人士

會面，就修改《博彩法》的提議向運營商徵詢意見。藍戰士銀娛（０００２７）全日偏弱，但臨

收市前轉跌為升，收升唔夠１巴仙，報４０﹒３５銀；另外金沙（０１９２８）都升唔夠１巴仙

，收報１５﹒０８銀，唔知係咪孖屐睇好會有好消息呢？請請！





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