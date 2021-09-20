《鍾之日記》地產股共同跌，恒指暴瀉千點

《鍾之日記》９月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：休市。



中秋將至，今日迎月日，Ａ股休市，港股卻迎來小股災。美股三大指數上周五（１７日）向

下，標指及納指均跌０﹒９％，香江魚缸上周累跌４﹒９％後，內地及本港地產股、銀行股急跌

，拖累恒指今早曾瀉千點。恒指低開２８０點，報２４６４０點已屬半日高，開市後跌幅持續擴

大，曾瀉１０４８點，見２３７８１點，創去年１０月６日以來新低。午後港股跌幅曾縮至

７５０餘點，之後曾復挫９５０點，於兩萬四關口爭持，最終收報２４０９９，下跌８２１點或

下跌３﹒３％。在缺乏北水下，主板成交大減２６﹒８％至１４１７﹒８７億元。



＊閉門約談惹共富憂慮，本地地產股全線插水＊



樓價高企問題持續，上周五市場已傳出中央著手處理香港房屋短缺問題，並告知本港地產商

「遊戲規則已經改變」，不再容忍壟斷行為。要求香港的地產大亨，將資源和影響力並幫助解決

本港住宅短缺問題。

經過整個周未，上述傳聞本港四大地產商都沒有否認，令市場聯想到共富理念殺埋身，昔日

地產股暴利年代將終結，今日所有本地地產股捱沽，恒地（０００１２）瀉一成三；新世界

（０００１７）亦插１２﹒３％，新地（０００１６）插逾１０％；長實（０１１１３）挫

９﹒３％；信置（０００８３）、恒隆（００１０１）齊跌逾半成，領展（００８２３）再挫

３％。

摩根士丹利就本港地產板塊發表研究報告指，最壞的情況是當局出台進取的供應目標，如將

住宅單位供應目標由現時的３﹒５萬個提升至超過１０萬個，地產股則需被降級，而本港樓價將

於２０２２年終下跌２０％。但這並非該行的基本情景，該行實際估今年及明年樓價分別升９％

及５％。



＊恒大恐倒閉再插一成，拖累金融機構全崩盤＊



本地地產股「血流成河」，內房股亦好不到哪裡。恒大（０３３３３）陷入債務危機，距離

破產僅一步之遙，市場消息滿天飛，有消息指中資銀行擬開始為恒大可能倒閉的情況做準備，又

有外媒指恒大或會被地方政府接管。恒大今日未止瀉，股價再插水１０﹒２％，報２﹒２８元，

連跌６日累計跌幅達３７％。

據《路透》引述銀行業高管表示，恒大部分主要往來銀行已為恒大相關貸款進行撥備，包括

農行（０１２８８），另外兩大貸款銀行，民生銀行（０１９８８）和中信銀行（００９９８）

的相關人員指出，準備對部分短期貸款進行展期，惟上述三家銀行均未對此事作正面的回應。

另外，外電引述恒大兩名管理層表示，內地地方政府和大型國有開發商可能會「逐區」接管

集團業務，但過程將會相當複雜，形容這是最後手段。管理層又稱，銀行一定會批准貨款延期，

如果銀行暫停與集團合作，恒大會立即死亡，政府將難以處理眾多未完成的房地產項目及零售投

資者。

恒大債務風波愈捲愈大，市場對其債務危機可能外溢至金融機構的擔憂加劇。消息拖累內銀

股、內險板塊今早齊挫。農行、建行（００９３９）挫超４％，民行走低５﹒９％，工行

（０１３９８）跌３％，中行（０３９８８）跌２﹒５％。

平保（０２３１８）回應市場憂慮指，公司戰略清晰，財務穩健，同時強調市場傳言的主要

風險房地產企業包括恒大等，公司並沒有涉及其中。惟股價繼續下滑５﹒８％，報５１﹒３５元

，創四年新低。太保（０２６０１）、國壽（０２６２８）一同捱沽，雙雙跌超３％。



＊內房新力控股插近９成至停牌＊



恒大之後，再有內房出事。新力控股（０２１０３）今日９次觸發冷靜期，盤中急挫九成隨

後暫停交易，停牌前下跌８７﹒０１％，報０﹒５港元。

新力控股在江西南昌成立發展，為當地龍頭房企，２０２０年在江西的銷售金額達到

２１９﹒４億人民幣，踞當地銷售金額排行榜首位。而內地持續收緊對房企監管，新力也不能免

於「三條紅線」的壓力，江西多部門早前印發通知，持續整治規範房地產市場秩序，對逾期不能

償還債務、大規模延期交房、負面輿情較多等存在重大經營風險的企業，實施重點監管。

據內地傳媒報道，該公司人事部門１８日已口頭通知集團總部員工全員降薪，其中副總裁級

別降７０％，總經理級別降６０％，總監級降５０％。早前有傳言指新力於香港上市時曾遭遇金

融詐騙集團，使其老闆及持有８３﹒１９％股份的最大股東張園林欠下１６億港元的高利貸，至

今未能脫離債務危機。不過新力已澄清指內容不屬實，並向公安機關報案。

另外有報道指，因遞交申請在６個月內未獲得通過，新力服務的港交所上市狀態變成了「失

效」狀態，即新力服務首次港股上市以失敗告終。



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