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20/09/2021 11:49

【重拳監管】新東方課後培訓班開收秋季學費，遭北京教委約談

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據內地媒體報道，有網民在《人民網》反映，北京東城區新東
方學校課後培訓班開始收取秋季下半段學費。北京東城區教委表示高度重視，收到訴求後馬上約
談新東方機構負責人，強調目前不允許收費，只能消耗存量。
　　新東方回應稱正在整改，１０月１日後機構向教委申報備案，教委審核通過後在校區顯著位
置進行公示，如有退費需求隨時自行操作退費。（ｄｗ）

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