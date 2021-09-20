【重拳監管】新東方課後培訓班開收秋季學費，遭北京教委約談

《經濟通通訊社２０日專訊》據內地媒體報道，有網民在《人民網》反映，北京東城區新東

方學校課後培訓班開始收取秋季下半段學費。北京東城區教委表示高度重視，收到訴求後馬上約

談新東方機構負責人，強調目前不允許收費，只能消耗存量。

新東方回應稱正在整改，１０月１日後機構向教委申報備案，教委審核通過後在校區顯著位

置進行公示，如有退費需求隨時自行操作退費。（ｄｗ）

