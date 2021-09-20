【新冠疫苗】大馬衛生部長：康希諾已向藥監機構申請施打加強針

《經濟通通訊社２０日專訊》馬來西亞衛生部長哈伊里今日向當地媒體透露，康希諾

（０６１８５）（滬：６８８１８５）已向馬來西亞國家藥劑監管機構（ＮＰＲＡ）申請施打第

二劑加強針。哈伊里說，當局將會參考其他國家的數據，如果有國家追加疫苗劑量，政府會加以

考慮。他表示，由於大馬有康希諾和科興疫苗的加工灌封工廠，因此其供應不成問題。（ｗｌ）

