【ＦＯＣＵＳ】美債上限臨近爆表，驢象作秀禍福難料

【ＦＯＣＵＳ】十年一覺上限夢，如今又到做戲時。自奧巴馬２０１１年企硬惡鬥共和黨，
再經過２０１３年、２０１８年、２０１９年的三次政府關門鬧劇，花旗國債務上限從
十年前的１４﹒２９４萬億美元一路升至２８﹒５萬億美元，如今再次臨近爆表須國會表決「提
限」，驢象兩黨的作秀戲碼接連上演。
＊歐亞集團；２０％可能技術違約＊
華府發債，聯儲印鈔，節操盡失，天下皆知。但美國政府手中那張看似無限額度的舉債「信
用卡」，平均每隔８個月仍需裝模作樣經國會提高額度上限（１９６０年至今已約８０次），以
履行支付社會保障、醫療福利、國債利息等法定義務。
眼見現時２８﹒５萬億美元的債務上限將於１０月達到極限，倘若參眾兩院無法在此之前通
過「提限」，不單將令政府無法支付養老、教育、救災、軍餉、退稅等開支，更恐導致無法支付
利息而觸發美債技術性違約，政治風險諮詢機構歐亞集團現時評估此可能性為２０％。
儘管民主黨強調，債務上限觸頂，全拜特朗普執政４年增加了近８萬億美元債務所賜，但共
和黨參議院領袖麥康奈爾已斬釘截鐵拒絕了財長耶倫的「提限」呼聲。耶倫周日（１９日）最新
於《華爾街日報》撰文警告，如果美國政府真的出現違約，利率上揚將增加生活成本、衝擊金融
體系，此舉可能導致美國永久成為弱國。
＊僵局或殃及３﹒５萬億支出計劃＊
耶倫之言並非危言聳聽，２０１１年時任總統奧巴馬對共和黨展現強硬姿態，令債務上限危
機愈演愈烈，引發標普史無前例調降美國長期主權債務評級，全球股市血流成河，其中道指８月
４日、８日分別暴挫４﹒３％、５﹒６％。
而今次更棘手的是，麥康奈爾雖明言對民主黨繞過共和黨推行巨額支出法案等不滿，但就未
如２０１１年般提出「十年削減３﹒６萬億美元支出」等要求討價還價，底牌未亮或意味僵局更
難打破，高盛就將此稱為「１０年來風險最高的債務上限期限」。目前，眾議院已計劃在下周就
提高債務上限投票；但此若想在參議院過關，手握５０票的民主黨至少需１０位共和黨議員轉軚
，才能達到多數立法門檻。
債務上限僵局已引發漣漪效應，民主黨參議員曼欽據報已私下表示，國會應在明年前「略
暫停」討論拜登的３﹒５萬億美元支出計劃，此可能危及另一項１﹒２萬億美元的基建法案，並
拖累美國經濟增長動力。
從正面角度看，過往經驗顯示，政客們在故作姿態後最終仍會提高債務上限，而多事之秋或
令稍後聯儲貨幣政策會議避免鷹派措辭添壓市場，ｓｏ，ｂｕｙ ｔｈｅ ｄｉｐ？
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