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即市新聞

20/09/2021 09:05

【大國博弈】美國財政部制裁七間在港註冊公司及兩名中國公民

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國財政部宣布，制裁包括７間香港註冊公司在內的多間公司
及兩名中國公民，涉及透過國際金融系統洗黑錢、兌換貨幣、買賣黃金及電子產品，資助真主黨
及伊朗革命衛隊等組織，支持恐怖活動，導致黎巴嫩及地區局勢不穩。
　　美財政部表示，這七間公司當中，有五間由一名住在中國、叫哈希米的伊朗商人直接或間接
擁有、控制或指導，哈希米被指有份向伊朗革命衛隊提供資金。而兩名被制裁的中國公民，有份
協助哈希米開設銀行戶口，並購買美國的軍民兩用物品產品，再運送到伊朗。
　　在制裁令下，除非得到美國財政部准許，任何美國公民不得同名單內的公司或人士，有生意
往來。另外，任何美國公民如管有被制裁人士名下的資產，須向財政部匯報；有關資產亦會被凍
結。
　　涉及的香港公司包括：Ｂｌａｃｋ　Ｄｒｏｐ　Ｉｎｔｌ　Ｃｏ　Ｌｔｄ、Ｃｈｉｎａ　
４９　Ｇｒｏｕｐ、大名額有限公司（Ｄａｍｉｎｅｈ　Ｏｐｔｉｃ　Ｌｔｄ﹒）、披思埃香港
有限公司（ＰＣＡａ　Ｘｉａｎｇ　Ｇａｎｇ　Ｌｔｄ）、Ｔａｉｗａｎ　Ｂｅ　Ｃｈａｒｍ　
Ｔｒａｄｉｎｇ　Ｃｏ　Ｌｔｄ、Ｖｉｃｔｏｒｙ　Ｓｏｍｏ　Ｇｒｏｕｐ　ＨＫ　Ｌｔｄ和
Ｙｕｍｍｙ　Ｂｅ　Ｃｈａｒｍ　Ｔｒａｄｉｎｇ　ＨＫ　Ｌｔｄ。（ｃａ）

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