【新冠疫苗】內地接種人數破１１億佔人口７８％

《經濟通通訊社２０日專訊》國家衞健委通報，內地截至上周六（１８日），累計接種超過
２１﹒７億劑次新冠肺炎疫苗，疫苗接種人數達１１億８４﹒２萬人，其中逾１０億人已完成全
程接種，接種總人數佔全國總人口７８％。
接接種總劑次和覆蓋人數均居全球首位，人群覆蓋率位居全球前列。中國疾控中心免疫規劃
首席專家王華慶表示，接種的人愈多，疫苗起到的保護作用愈大，將為控制新冠肺炎疫情流行奠
定基礎。（ｃａ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|開市Good Morning20/09/2021
溫傑：車股坐艇建議繼續渣 未買先吼中國電車(02845)
|財經熱話20/09/2021
【陶觀天下】美聯儲臨近轉身 鐵娘子離退政壇
|市場動向20/09/2021
「跨境理財通」蓄勢待發 渣打銀行林遠棟：已率先部署產品推出市場
|財經熱話17/09/2021
港交所就SPAC諮詢 建議集資最少10億 僅限專業投資者認購和買賣
|中國故事17/09/2021
《神州經脈》中國申請加入CPTPP 滬指周挫2.4%斷三連漲
|財經熱話17/09/2021
《股市一周》恒指全周大瀉1285點 賭股內房最受挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰