【新冠疫苗】內地接種人數破１１億佔人口７８％

《經濟通通訊社２０日專訊》國家衞健委通報，內地截至上周六（１８日），累計接種超過

２１﹒７億劑次新冠肺炎疫苗，疫苗接種人數達１１億８４﹒２萬人，其中逾１０億人已完成全

程接種，接種總人數佔全國總人口７８％。

接接種總劑次和覆蓋人數均居全球首位，人群覆蓋率位居全球前列。中國疾控中心免疫規劃

首席專家王華慶表示，接種的人愈多，疫苗起到的保護作用愈大，將為控制新冠肺炎疫情流行奠

定基礎。（ｃａ）

