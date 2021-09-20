【新冠肺炎】廈門升級疫情防控應對雙節，惟仍有廈航航班進出港

《經濟通通訊社２０日專訊》福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，繼當地政府上周公布半封城

措施後，內媒記者周日（１９日）透過國內航空公司獲悉，接獲廈門機場運行協調管理委員會通

知，稱自周一（２０日）起，取消從廈門出港的國內航班，恢復時間視市內疫情防控情況另行通

知。

不過，央視新聞之後引述廈航證實，廈門高崎機場２０日仍有國內的出港航班，分別是廈航

的ＭＦ８５６７（廈門－上海虹橋）和ＭＦ８４９１（廈門－重慶）航班。這兩趟航班將正常執

行，後續每天還會有國內出港航班，打破廈門市「取消所有出港航班」的網絡傳言。

而廈門官方亦函請南昌鐵路集團公司９月２０日零時起，暫停廈門人員從廈門站、廈門北站

乘坐火車離廈，停售高廈火車站。內媒記者同時發現，購買由周一起從廈門出發至外地的火車票

，均已顯示沒有餘票，但由外地至廈門的火車票則仍可購買。



＊孫春蘭：堅決阻斷疫情擴散＊



國務院副總理孫春蘭過去兩日在福建省委書記尹力及省長王寧陪同下，到廈門、莆田及泉州

調研指導疫情防控工作，孫春蘭指出，當前福建疫情防控工作取得階段性成效，但形勢仍然嚴峻

複雜，要深入貫徹落實黨中央、國務院對疫情防控的決策部署，壓實「四方責任」，保持定力，

堅決阻斷疫情擴散。

另外，廈門市第二輪全員核酸檢測採樣工作已基本完成。現已引進６個方艙實驗室，迅速提

升檢測能力至每日８０萬管。預計１９日當日能夠得出全部檢測結果。１９日１７時起，同安區

開始第三輪全員核酸檢測，預計２０日１４時完成。（ｃａ）

