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20/09/2021 09:48

【選舉改革】港府：首場選舉順利舉行，「愛國者治港」踏進新里程

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港府表示，２０２１年選舉委員會界別分組一般選舉已順利舉
行，今次是完善香港選舉制度後的首場選舉，象徵香港特別行政區落實「愛國者治港」原則的政
治體制踏進一個新的里程，確保特區政權掌握在愛國愛港人士手中，從而推動香港實現良政善治


＊新一屆選委會具廣泛代表性＊
　　
　　政府發言人表示，在完善選舉制度後，新一屆選委會涵蓋多個界別分組，具有廣泛代表性並
在政治體制中擔當重要角色，除了提名和選出行政長官外，亦負責提名立法會選舉候選人和選出
４０名立法會議員，這個新的憲制職能，有助行政機關與立法機關之間的理性互動，以切實提升
特區政府的管治效能。

＊投票率接近九成＊
　　
　　選舉選出了３６４名委員，共有約４３８０名投票人投票，投票率接近九成。他們與早前已
有效登記的３２５名當然委員、獲有效提名的１５６名提名委員及６０３名自動當選的候選人合
共組成新一屆選委會。任期將由今年１０月２２日開始至２０２６年１０月２１日完結。
　　
＊選委會增至１５００人＊

　　全國人大常務委員會在全國人大授權下，在３月３０日通過經修訂的《基本法》附件一和附
件二。根據有關修訂，選委會增加至１５００人，並由五個界別組成，包括「工商、金融界」；
「專業界」；「基層、勞工和宗教等界」；「立法會議員、地區組織代表等界」，以及「香港特
別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界」。
選委會委員以三種方式產生，包括當然委員、提名產生委員及選舉產生委員。（ｃｌ）

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