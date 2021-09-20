【國安立法】賢學思政：召集人王逸戰及秘書長陳枳森被捕

《經濟通通訊社２０日專訊》「賢學思政」在社交網站發帖指，警方國安署今晨６：４０上

門拘捕召集人王逸戰及秘書長陳枳森，詳情將稍後公布。

消息指，王逸戰、陳枳森以及一名義工７月１日在旺角西洋菜街一帶分發宣傳單張，警方指

內容懷疑有煽動性成分，以涉嫌分發煽動刊物罪拘捕３人。警方亦搜查了該組織在葵涌的貨倉。

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