【香港政情】消息：第二批區議員本周五宣誓

《經濟通通訊社２０日專訊》港府陸續安排區議員宣誓。據了解，當局將安排第二批區議員
，於本周五（２４日）早上在北角社區會堂進行宣誓。民政事務局長徐英偉將任監誓人。
港島區現任區議員早前率先宣誓，有７名非建制派區議員宣誓無效，他們即時失去區議員資
格。（ｃｌ）（ｚｚ）
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