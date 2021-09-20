【香港政情】九龍區議員本周五早上宣誓

《經濟通通訊社２０日專訊》民政事務局向九龍５個區議會的區議員發信，邀請他們本周五
（２４日）上午１０時在北角社區會堂進行宣誓，民政局長徐英徫將負責監誓。這是第二批宣誓
的區議員。
目前九龍區５個區議會，還剩５６名區議員。黃大仙有３人、觀塘有１７人、油尖旺有１１
人、九龍城有１５人、深水埗有１０人。其中民主黨副主席梁翊婷仍然在任觀塘區議員。
２４名港島區議員早前宣誓，其中７人被裁定宣誓無效。（ｃｌ）（ｚｚ）
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