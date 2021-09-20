【國安立法】警方拘捕賢學思政３成員，涉串謀煽動顛覆國家政權罪

《經濟通通訊社２０日專訊》警方國家安全處高級警司李桂華表示，警方拘捕組織「賢學思

政」２男１女，年齡介乎１８至２０歲，涉嫌違反《港區國安法》的串謀煽動顛覆國家政權罪，

又指賢學思政在旺角成立中心，「畀追隨者聚腳點」，從而招攬支持者。



＊調查組織資金來源＊



李桂華指，被捕人士包括該組織骨幹成員，召集人、常務秘書、發言人，包括中學生及大專

生。警方不排除將有更多人被捕，並會全力調查資金來源及金主。警方提醒《港區國安法》２３

條下罪行嚴重，可判處１０年以下有期徒刑。

「賢學思政」此前在社交網站發帖指，警方國安署今晨６：４０上門拘捕召集人王逸戰及秘

書長陳枳森。



＊警方：抗爭對準港共政權和中共政權＊



警方今日搜查幾個處所，包括「賢學思政」地址以及倉庫，發現一些街站物品、刊物傳單、

電腦電話，以及懲教院所認可提供給囚犯的物品。警方指，該組織自去年５月成立，不斷透過街

站及社交平台散播危害國家安全的言論，在《港區國安法》生效後，組織４１次舉行街站並在網

上平台發放煽動仇恨政府、不服從政府、顛覆政權的訊息。李桂華又說，該組織又指抗爭是對準

港共政權和中共政權，明顯是清晰顛覆政權。



＊涉為在囚人士提供物資＊



李桂華又提到，該組織近日更變本加厲，凝聚志同道合的人士，在旺角成立讓追隨者聚腳的

會址，進行展覽和買賣，亦有系統地向相同信念的在囚人士提供物資。他強調，協助在囚人士是

無問題，但如果有人透過協助在囚人士，招攬追隨者以增加影響力，意圖繼續危害國家安全是有

問題。至於警方有否調查其他機構，則不便透露。（ｃｌ）（ｚｚ）

