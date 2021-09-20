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20/09/2021 16:30

【國安立法】李卓人何俊仁發公開信：呼籲支持解散支聯會

　　《經濟通通訊社２０日專訊》支聯會常委會通過啟動解散程序，並將於本周六（２５日）下
午召開特別會員大會，議決是否解散。正於獄中服刑的主席李卓人及前副主席何俊仁聯名發公開
信，呼籲各成員團體代表，支持解散支聯會。
　　李卓人和何俊仁認為，就當前的社會環境，支聯會最好的處理方案，就是主動解散。
　　有關解散支聯會的特別決議，需要在周六的特別會員大會中，獲得出席並參與表決的四分三
成員支持，才屬有效。（ｃｌ）（ｚｚ）

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