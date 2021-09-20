《經濟通通訊社２０日專訊》馬鞍山鋼鐵（００３２３）（滬：６００８０８）公布，以總
代價６﹒６１３億元（人民幣．下同）增資寶武水務擴大後股本約１９﹒１３５％，成第三大股
東，將以所持水處理相關固定資產方式入股。
該集團指，寶武水務從事水處理設備等業務，去年度資產總額約１５﹒９９億元，營業收入
１３﹒６６億元，去年度純利６５０６萬元。該集團指增資寶武水務以發揮協同效應，獲得投資
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20/09/2021 07:59
《國企紅籌》馬鋼（３２３）注寶武水務６﹒６億人幣資產持１９％
《經濟通通訊社２０日專訊》馬鞍山鋼鐵（００３２３）（滬：６００８０８）公布，以總
代價６﹒６１３億元（人民幣．下同）增資寶武水務擴大後股本約１９﹒１３５％，成第三大股
東，將以所持水處理相關固定資產方式入股。
該集團指，寶武水務從事水處理設備等業務，去年度資產總額約１５﹒９９億元，營業收入
１３﹒６６億元，去年度純利６５０６萬元。該集團指增資寶武水務以發揮協同效應，獲得投資
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