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即市新聞

20/09/2021 07:59

保誠（２３７８）擬最高１７２元發１﹒３億新股，籌２２５億元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》英國保誠（０２３７８）公布，有意以每股發售股份的最高公
開發售價１７２元公開發售及配售最多１﹒３０８億股新股，集資最多約２２５億元。
　　該集團指，每股作價上限較上周五收報１５７﹒８元溢價最多約９％，而發行新股上限不超
過已發行股份５％，佔擴大後股本約４﹒７６％，集資所得其中２２﹒５億美元（約１７５億港
元）預期將用於贖回現有高票息債務，而餘下所得款項淨額預期會撥入其中央流動資金。該集團
指，鑒於亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇，預期股份發售所得款項將可保持及提升財務靈活性。
　　該集團指，公開發售包括於香港初步發行最多約６５０萬股新股僅予香港居民，包括向合資
格僱員及代理優先發售最多約１３０萬股，可調整至最多約３２７０萬股。至於公開發售價及配
售發售價將於本周六或之前釐定。該集團與包銷商訂立公開發售包銷協議，有關股份已獲悉數包
銷。
　　該集團指，年初至今，中國、新加坡及馬來西亞等市場新業務銷售額表現持續以雙位數增長
，預計於今明兩年的疫苗接種計劃將推動經濟逐步恢復至較正常模式。但印尼、馬來西亞、泰國
、越南及菲律賓等仍實施防疫限制措施，或影響至第四季度。至於香港與內地恢復通關方面，預
計至少今年餘下時間仍不能解封。但相信隨著目標市場結構性增長，對其產品需求將持續增加，
執行總裁Ｍｉｋｅ　Ｗｅｌｌｓ表示，持續投資人才及系統，如成功達長期增長策略，以及具備
到２０２５年服務５０００萬客戶的能力，料將可透過價值增值，長期提供未來股東回報，並致
力實現每股內含價值長期雙位數增長。（ｗｈ）

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