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21/09/2021 16:29

【恒大困局】富瑞料恒大債務危機引發系統性風險低，籲買入內銀

　　《經濟通通訊社２１日專訊》富瑞發表研究報告指，市傳中央著手處理香港房屋短缺問題，
拖累本港地產股周一（２０日）集體重挫。與此同時，外煤大多認為，中國恒大（０３３３３）
財困問題會觸發系統性風險，結果令內地房地產和的金融Ｈ股板塊出現拋售。然而，該行認為，
現時正是投資中資銀行的機會，因為其出現系統性風險的機會較低，新增郵儲銀行
（０１６５８）（滬：６０１６５８）為首選。
　　報告指，對中國銀行業的回報看法轉為正面，預料１０月底銀行業將出現復甦，建議部署Ａ
股銀行股。中央出手解決恒大財困、社會融資總量增長調頭、潛在的經濟提振措施以及第三季亮
眼的業績將成為行業正面的催化劑。富瑞依然列興業銀行（滬：６０１１６６）、招商銀行Ａ股
（滬：６０００３６）為行業首選；建設銀行（００９３９）和農業銀行（０１２８８）的Ｈ股
為較謹慎的選擇。最新加入郵儲銀行Ａ股為首選，因考慮到其出色的盈利能力和在地產方面的風
險較低。
　　與坊間的看法不同，富瑞認為內地監管層持續關注恒大的情況，更預料當局很快會出台計劃
和有意義的措施以降低相關影響。報告提到，當局在６月時要求恒大的主要債權銀行進行壓力測
試，評估恒大的違約後的影響；又於８月初，將恒大涉及的民事訴訟將移送至廣州中級法院集中
處理，以免資產被不同的訴訟案凍結瓜分。同時，多家債權行批准將貸款延期３－６個月，並非
直接收回貸款，而更多在９月到期的借貸和利息亦在當局指示下獲延期。該行指，中國將於今年
第四季部署２０２２年首季的經濟復甦，預料當局或在今年年底前推出措施解決恒大財困問題。
　　報告又指，內地其他房地產發展商都在償還債務上出現困難，如富力地產（０２７７７），
它們都竭盡所能避免債券違約。認為中國政府在年底前為房地產市場「減辣」是言之尚早，但有
機會局部放寬按揭配額，以幫助房企銷售以及緩解其資金流緊張的情況。
　　報告強調，恒大財困問題惡化，對中國主流銀行的潛在影響有限。在今年上半年，頭６０家
房企中有１０％全踩「三條紅線」，其借貸受到限制，而銀行亦紛紛減慢對房地產貸款的增長速
度。報告預料，除非當局將首付要求調整至３０％，中國房地產市場出現崩跌，否則銀行按揭的
不良貸款率不會大幅增加。（ａｃ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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