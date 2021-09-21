《盤前攻略》市場氣氛低迷料新舊經濟股齊挫，港股今早或低走

《經濟通通訊社２１日專訊》本周美國聯儲局議息，加上港股大跌及恒大（０３３３３）債

務危機未解決，連帶拖累隔晚美股表現。「恐慌指數」 ＶＩＸ波動指數曾抽升逾３８％至２８

﹒７９，收市報２５﹒７１。三大指數低收，道指挫６１４點或１﹒７８％，報３３９７０點。

標指跌１﹒７％，收市報４３５７。納指挫２﹒１９％，收報１４７１３點。

蘋果公司及亞馬遜分別跌２﹒１％和３﹒１％，特斯拉跌３﹒９％。歐洲股市全線低收，英

、法及德國股市分別跌０﹒８６％、１﹒７４％及２﹒３１％。



＊科技股ＡＤＲ下挫，地產相關股微跌＊



恒指夜期跌３９３點報２３６９９，低水４３０點。港股ＡＤＲ比例指數跌３４０點報２３

７５８。新地（０００１６）較港股跌０﹒１３％，折合為９４﹒３８港元；與長實同系的長和

實業（００００１）較港股跌０﹒９１％，折合為５０﹒５４港元。

科技股造淡，騰訊（００７００）較港股跌２﹒８３％，折合為４４１﹒３６港元；阿里巴

巴較港股跌２﹒６７％，折合為１４７﹒４６港元；美團（０３６９０）較港股跌３﹒０１％，

折合為２２７﹒５３港元。



＊收水預期下，港股無理由憧憬向上＊



白宮新聞秘書Ｊｅｎ Ｐｓａｋｉ表示，在有需要時，美國政府已準備好應對中國地產市場

危機和恒大可能違約的風險，美國財政部正持續監控全球市場，包括評估美國經濟面臨的任何風

險。反映恒大債務危機問題已上升至國際層面，美股恐慌下跌進一步連累港股走勢。本周美國聯

儲局議息，市場已率先炒起債價，在收水預期下，港股更無理由憧憬向上。

本地地產股跌勢料持續，隔晚科技股ＡＤＲ下挫，料港股今早低走。（ｎｓ）

