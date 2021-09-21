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即市新聞

21/09/2021 08:20

《盤前攻略》市場氣氛低迷料新舊經濟股齊挫，港股今早或低走

　　《經濟通通訊社２１日專訊》本周美國聯儲局議息，加上港股大跌及恒大（０３３３３）債
務危機未解決，連帶拖累隔晚美股表現。「恐慌指數」　ＶＩＸ波動指數曾抽升逾３８％至２８
﹒７９，收市報２５﹒７１。三大指數低收，道指挫６１４點或１﹒７８％，報３３９７０點。
標指跌１﹒７％，收市報４３５７。納指挫２﹒１９％，收報１４７１３點。
　　蘋果公司及亞馬遜分別跌２﹒１％和３﹒１％，特斯拉跌３﹒９％。歐洲股市全線低收，英
、法及德國股市分別跌０﹒８６％、１﹒７４％及２﹒３１％。

＊科技股ＡＤＲ下挫，地產相關股微跌＊

　　恒指夜期跌３９３點報２３６９９，低水４３０點。港股ＡＤＲ比例指數跌３４０點報２３
７５８。新地（０００１６）較港股跌０﹒１３％，折合為９４﹒３８港元；與長實同系的長和
實業（００００１）較港股跌０﹒９１％，折合為５０﹒５４港元。
　　科技股造淡，騰訊（００７００）較港股跌２﹒８３％，折合為４４１﹒３６港元；阿里巴
巴較港股跌２﹒６７％，折合為１４７﹒４６港元；美團（０３６９０）較港股跌３﹒０１％，
折合為２２７﹒５３港元。

＊收水預期下，港股無理由憧憬向上＊

　　白宮新聞秘書Ｊｅｎ　Ｐｓａｋｉ表示，在有需要時，美國政府已準備好應對中國地產市場
危機和恒大可能違約的風險，美國財政部正持續監控全球市場，包括評估美國經濟面臨的任何風
險。反映恒大債務危機問題已上升至國際層面，美股恐慌下跌進一步連累港股走勢。本周美國聯
儲局議息，市場已率先炒起債價，在收水預期下，港股更無理由憧憬向上。
　　本地地產股跌勢料持續，隔晚科技股ＡＤＲ下挫，料港股今早低走。（ｎｓ）

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