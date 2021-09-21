【併購救亡】碧服購富力物管業務股價霎眼嬌，地產股捉緊逃生門？

《經濟通通訊社記者梁凱菱２１日報道》中秋佳節，港股在上日（２０日）急瀉逾８００點

下略為喘穩，早市初段低開高走。個別股份早市初段一度表現省鏡，惟僅屬「霎眼嬌」，說的是

碧桂園服務（０６０９８）及富力地產（０２７７７）。前者併購後者同系的物管業務，兩股曾

經彈高７％及１４％，惟目前升幅已大為收窄，反而本地地產股更硬淨，兩大板塊究竟如何部署

？內房物管能否受惠於潛在的併購潮而造好？持有本地地產股的，又應否把握「逃生門」？



＊大戶主動沽碧服居多，富力雖升惟同被質貨＊



早前有傳碧桂園服務併購恒大物業（０６６６６），碧服承認曾與恒大物業接觸，惟「價格

沒談攏」。已談攏的，卻是與中國恒大（０３３３３）一樣觸及三道紅線的富力地產，同系物管

業務－－富良環球，作購為不多於１００億元人民幣。富力身陷財困，理論上售出的資產估值不

會太高，碧服或可「執平貨」。股價於早市初段一度高見４８﹒４５元，升幅達７％，仍未觸及

上日大陰燭的高位４８﹒８５元已反覆回落，目前僅升１﹒１１％，報４５﹒６元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至１０時２５分，碧桂園服務錄近３２００萬元資金淨

主動買入，佔成交金額近８％。不過，細看成交分析，只計標準自動對盤交易，單宗成交金額達

２００萬或以上的交易，主動買沽比率為３０：７０，意味大戶沽家主動沽貨比買貨更進取，掃

貨的僅是散戶及中戶。據《資金流向》功能，４７元已成即市好淡分水嶺。

反觀富力地產，雖上述交易對其直接影響不大，惟集團同時獲兩名主要股東增資約８０億元

，股價曾抽高１４％至４﹒９元；現時升幅已腰斬逾一半至５﹒８３％，報４﹒５４元，並錄得

資金淨主動賣出逾９００萬元，佔成交市逾１３％，大戶主動買沽比率為３３：６７，反映大戶

沽家對富力的取態，與碧服的相若。



＊黃師傅：物管股今非昔比！＊



碧桂園服務今年３月斥５４﹒３２億元人民幣併購藍光嘉寶約７１％股權，後者截至去年底

止的在管面積為近１﹒３０億平方米。至於是次交易，碧服購得的現在及潛在在管面積，合計為

１﹒５２億平方米。

不過，要留意，藍光嘉寶的業務集中在四川，去年為四川省百強物管企業榜首；富力的業務

則集中在內地一、二線城市，並於「２０２１中國物業服務百強企業」中排名第１１位，故兩宗

交易的併購金額與在管面積並不可比。

輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎ

ｇ》上表示，目前市場已開始憂慮內地政策將收緊對物管公司的監管，包括或限制企業利用公共

空間購取增值服務收入，直言投資者今時對物管公司併購舉動的看法已大不如前，對物管企業前

景亦如是，料刺激作用有限。再者，若內房在監管風險增加、銀行收緊借貸、放慢建築等因素下

，銷售亦有放緩的隱憂，物管公司的在管面積增速或會放慢。



＊本地地產股現時止蝕太遲＊



在地產業股票中，表現較亮麗的是上日重挫的本地地產股，資金淨主動買入規模比碧桂園服

務更大，四大地產股目前普遍反彈１－２％。新地（０００１６）最新表示，沒收到中央向本港

地產商施壓消息。

事實上，即使四大地產股半日齊瀉９％－１３％，全部均錄得資金淨主動買入。究竟持有本

地地產股的投資者，應否把握「逃生門」？

黃師傅認為，雖然消息尚未落實，目前難估計具體方案，但整體板塊仍有不確定性，資產淨

值折讓（ＮＡＶ）較大機會將被下調，料短期股價持續疲弱，沽售壓力仍會存在。不過，由於本

地地產股不如內房股般有債務問題，而現時多隻已跌穿支持位，尚未止蝕的目前止蝕已太遲，建

議持貨者暫繼續持有。

