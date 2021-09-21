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即市新聞

21/09/2021 16:30

《盤後部署》料周四復市北水沽貨，港股或下試２３０００點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》本周美國聯儲局議息，加上港股大跌及恒大（０３３３３）債
務危機未解決，連帶拖累隔晚美股三大指數下挫。「恐慌指數」　ＶＩＸ波動指數曾急漲逾３８
％。今日港股大市表現反覆，科技股隨隔晚ＡＤＲ價格低走，地產建設商會否認中國政府與本港
地產巨頭會面的傳聞，本地地產股個別發展；澳博（００８８０）高層認為澳門政府會維持６個
賭牌數目不變；賭股造好。恒指開報２３８６７點跌２３１點，跌幅擴至３２７點後調頭，最多
升過１８５點，最終兩萬四力保不失，收報２４２２１點，升１２２點或０﹒５１％，主板成交
１１９２﹒０２億元。國指報８６４０點，升１點或０﹒０２％。科指報６２４２點，跌２８點
或０﹒４６％。

＊逾半分析師料聯儲局年底開始退市＊

　　港股明日休市，南北向交易均於周四（２３日）如常開通。聯儲局同日凌晨公布議息結果，
《彭博》向５１位經濟師所做的調查顯示，普遍認為聯儲局本周會透露接近減少資產購買時點，
至１１月公布更詳細計劃，逾一半人認為１２月會開始退市行動。港股氣氛差，周四港股開市北
水很可能是來沽貨而不是撈底。現時美國通脹預期回落至２﹒３％左右，摩根大通依據信用卡使
用量和航空安檢人數等數據進行研究，預估９月新增就業人口將達３３﹒３萬，按月反彈力道遠
不如聯準會官員所預期。因此聯儲局收水步伐仍屬難估，不過若然議息聲明放鷹，港股很大機會
跌穿兩萬四，下試２３０００點位置。（ｎｓ）

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