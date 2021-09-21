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21/09/2021 14:46

【國際要聞】俄羅斯國家杜馬選舉，執政黨得票近五成勝出

　　《經濟通通訊社２１日專訊》俄羅斯國家杜馬選舉完成點票公布結果，總統普京領導的統一
俄羅斯黨在選舉中獲勝。
　　據俄羅斯《衛星通訊社》報道，俄羅斯中央選舉委員會統計所有選票後宣布，執政黨統一俄
羅斯黨獲勝，得票率為４９﹒８２％。俄羅斯共產黨位居第二，得票率為１８﹒９３％，自由民
主黨位居第三，得票率為７﹒５５％。（ｐｓ）

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