【國際要聞】俄羅斯國家杜馬選舉，執政黨得票近五成勝出

《經濟通通訊社２１日專訊》俄羅斯國家杜馬選舉完成點票公布結果，總統普京領導的統一

俄羅斯黨在選舉中獲勝。

據俄羅斯《衛星通訊社》報道，俄羅斯中央選舉委員會統計所有選票後宣布，執政黨統一俄

羅斯黨獲勝，得票率為４９﹒８２％。俄羅斯共產黨位居第二，得票率為１８﹒９３％，自由民

主黨位居第三，得票率為７﹒５５％。（ｐｓ）

