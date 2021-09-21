《異動股》恒汽開升逾３％，向非執董及逾三千名技術僱員發購股權

《經濟通通訊社２１日專訊》恒大汽車（００７０８）反彈３﹒１％，報２﹒９９元，成交

約３８萬股，涉資１１２萬元。

恒大汽車根據購股權計劃，向公司三名獨立非執行董事及集團約３１８０名科研技術僱員等

授出購股權，可共認購公司３﹒２３７２億股新股，相當於公司已發行股份約３﹒３１％。購股

權行使價每股３﹒９元，比上日收市價溢價３４﹒５％。

該公司董事會認為向承授人授予購股權，有助繼續推動及支持公司發展，並確保集團的整體

利益及長遠發展穩定性，努力為公司提升企業價值及實現公司的長遠目標。恒大汽車內部人士接

受內媒採訪時稱，該公司處於多事之秋，此舉有利穩定公司核心技術團隊。

恒大（０３３３３）升３﹒５１％，報２﹒３６元。深圳警方昨日連夜宣布拘捕５人，指他

們是詐騙疑犯，涉散佈「恒大金服非法吸收公眾存款」、「恒大金服暴雷金額或涉數百億」等虛

假訊息，藉此進行相關詐騙活動。恒大亦發公告闢謠，強調將保留追究傳播謠言者法律責任的權

利。

現時，恒生指數報２３８６７，跌２３１點或跌０﹒９６％，主板成交３４﹒５４億元。國

企指數報８５２７，跌１１０點或跌１﹒２８％。恒生科技指數報６１４７，跌１２３點或跌１

﹒９７％。

即月期指新報２３８５１，跌２１１點，低水１６點。即月國指期貨報８５３１，跌９４點

，高水３點。即月科指期貨新報６１３９，跌１２３點，低水１２點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恒大汽車（００７０８） ２﹒９９元 升３﹒１０％

恒大 （０３３３３） ２﹒３６元 升３﹒５１％

恒騰 （００１３６） ２﹒０９元 跌０﹒４８％

盛京 （０２０６６） ７﹒００元 無升跌

恒大物業（０６６６６） ４﹒１５元 升１﹒７２％

華置 （００１２７） ２﹒１６元 無升跌

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（ｎｓ）

