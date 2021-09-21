《中資異動》富力急彈一成三，獲執董及大股東提供８０億股東資金

《經濟通通訊社２１日專訊》富力地產（０２７７７）現價升１３﹒２９％，報４﹒８６元

，盤中高見４﹒９元，該股成交約３７０萬股，涉資１７８６萬元。

富力地產宣布，執行董事李思廉及大股東張力將提供８０億元股東資金，並預計於未來一至

兩個月內完成。公司預期於明日（２１日）收到約２４億元。

集團指，於主要股東提供財務支持後及按現有可供使用現金，除非出現不可預見的情況，即

使沒有計及任何進一步外部融資或由公司非持續性業務如資產出售帶來之現金流，公司預期將有

足夠資金應付於短期內到期的債務。

集團又指，於收到股東資金、預留利息及其他財務費用後，會考慮回購長年期票據，因為基

於現行市價、可節省的利息及到期情況，此乃符合集團的經濟利益。

現時，恒生指數報２３８３６，跌２６２點或跌１﹒０９％，主板成交７０﹒７１億元。國

企指數報８５２７，跌１１１點或跌１﹒２９％。恒生科技指數報６１４６，跌１２５點或跌２

﹒００％。

即月期指新報２３８３６，跌２２６點，低水１點。即月國指期貨報８５３４，跌９１點，

高水６點。即月科指期貨新報６１５３，跌１０９點，４８１張。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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富力 （０２７７７） ４﹒８６元 升１３﹒２９％

中梁 （０２７７２） ４﹒２０元 升 ３﹒１９％

ＳＯＨＯ（００４１０） １﹒９２元 升 １﹒０５％

世茂 （００８１３） １３﹒５６元 升 １﹒３５％

碧桂園 （０２００７） ６﹒６３元 升 １﹒２２％

中海外 （００６８８） １５﹒９８元 升 １﹒０１％

合景 （０１８１３） ６﹒０７元 升 ０﹒６６％

融創 （０１９１８） １３﹒１２元 升 １﹒０８％

雅居樂 （０３３８３） ６﹒１２元 升 ０﹒６６％

潤地 （０１１０９） ２７﹒５０元 跌 ０﹒９０％

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（ｋｓ）

