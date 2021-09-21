《異動股》澳博升近５％，高盛引述管理層稱相信賭牌數量維持６張

《經濟通通訊社２１日專訊》澳門政府在《博彩法》修訂建議中提到，批出過多賭牌或會造

成惡性競爭，並認為現時２０年的賭牌限期太長。券商高盛引述澳博（００８８０）管理層表示

，若賭牌限期縮短至１０年屬合理，相信賭牌數量會維持６張。

澳門政府昨日（２０日）為修訂博彩法舉行首場諮詢會，供博彩業內人士參與。澳門官員表

示，願意聽取有關牌照期限和本地所有權方面的想法，諮詢目的在於聽取業界多元化的看法，對

本地所有權、牌照期限和牌照數量無預設立場。

澳博現價升４﹒４７％，報５﹒６１元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅９﹒１４％

。該股成交約７９３萬股，涉資４３４０萬元。

持有副牌的新濠（００２００）升３﹒８３％，報９﹒７５元；美高梅（０２２８２）升４

﹒７６％，報５﹒７２元。

現時，恒生指數報２４１２９，升２９點或升０﹒１２％，主板成交２５６﹒１５億元。國

企指數報８６３０，跌８點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報６２２３，跌４７點或跌０﹒７６

％。

即月期指新報２４１１２，升５０點，低水１７點。即月國指期貨報８６２８，升３點，低

水２點。即月科指期貨新報６２２７，跌３５點，高水１６點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

澳博 （００８８０） ５﹒６１元 升４﹒４７％

銀娛 （０００２７） ４１﹒９０元 升３﹒８４％

金沙 （０１９２８） １５﹒８２元 升４﹒９１％

新濠 （００２００） ９﹒７５元 升３﹒８３％

美高梅 （０２２８２） ５﹒７２元 升４﹒７６％

永利澳門（０１１２８） ６﹒２３元 升５﹒５９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

