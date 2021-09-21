《國際要聞》加拿大選舉點票，杜魯多領導的自由黨暫奪１５５議席

《經濟通通訊社２１日專訊》加拿大聯邦議會選舉結束，現處於點票階段。根據加拿大《國
家郵報》的實時報道，目前總理杜魯多領導的自由黨暫時取得１５８個席位，較上屆暫多三席，
距離控制議會所需的１７０席只差１２席。至於支持率位居第二的保守黨則暫時取得１２０個席
，多過上屆所得的１１９席，而新民主黨（ＮＤＰ）與魁人政團（ＢＱ）目前皆取得２９個席位
，綠黨（ＧＲＮ）僅得２席。（ｐｃ）
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