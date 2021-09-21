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21/09/2021 14:46

【新冠疫苗】北京１８歲及以上常住人口疫苗接種率９８％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》北京衛健委公告，截至２０日，北京市累
計報告接種新冠病毒疫苗３９９０﹒２９萬劑次。其中，１２－１７歲人群累計接種
１２７﹒３５萬劑次。累計接種２０３６﹒７３萬人。其中１９６５﹒０７萬人完成全程接種，
全市１８歲及以上常住人口全程接種率９７﹒８５％。

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