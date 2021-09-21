【新冠疫苗】北京１８歲及以上常住人口疫苗接種率９８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》北京衛健委公告，截至２０日，北京市累

計報告接種新冠病毒疫苗３９９０﹒２９萬劑次。其中，１２－１７歲人群累計接種

１２７﹒３５萬劑次。累計接種２０３６﹒７３萬人。其中１９６５﹒０７萬人完成全程接種，

全市１８歲及以上常住人口全程接種率９７﹒８５％。

