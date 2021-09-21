【新冠肺炎】本港新增一宗輸入個案，男患者從法國抵港已打兩針

《經濟通通訊社２１日專訊》本港新增一宗輸入個案，繼續本地「零確診」，至今本港個案
累計１２１６７宗（包括１２１６６宗確診個案和一宗疑似個案）。
３４歲男患者從法國抵港，沒有病徵，４月至５月在本港接種兩劑復必泰疫苗，８月的血液
樣本檢測，對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。（ｂｉ）
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