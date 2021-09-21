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即市新聞

21/09/2021 16:56

【紓困措施】金管局：「預先批核還息不還本」計劃再延長６個月

　　《經濟通通訊社２１日專訊》金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再一次延長
「預先批核還息不還本」計劃６個月至２０２２年４月底。
　　合資格企業客戶於今年１１月至２０２２年４月期間的貸款本金還款期可獲延長６個月，貿
易融資貸款本金還款期則可獲延長９０天。如果同一筆貸款自原貸款日起連續展期５４０天或以
上（或同一筆貿易融資貸款自原貸款日起連續展期２７０天或以上），銀行可以彈性為客戶提供
不同的信貸支援方案，確保有需要的客戶在符合審慎風險管理原則下繼續得到適切的援助。銀行
不會為這次延長安排向合資格客戶發出個別通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預
先批核原則處理。
　　財政司司長陳茂波表示，雖然香港經濟正重拾動力，但一些行業繼續受到疫情困擾，經營仍
然困難，很高興銀行業積極回應工商業界的意見，再次延長預先批核還息不還本計劃，與特區政
府一同攜手支持有需要的企業。

＊參與計劃企業數目大幅減少，探討計劃退出方案＊

　　金管局和協調機制留意到，參與計劃的企業數目已經大幅減少，由初期佔合資格企業總數的
１６％下降至目前的２﹒７％。另一方面，計劃下的還息不還本安排將達兩年，對銀行審慎管理
風險構成愈來愈大的壓力。很多海外地區正陸續退出疫情期間推出的紓困措施，因此金管局和協
調機制認為有必要開始探討計劃的退出部署。在未來幾個月，金管局會和銀行業會以確保有需要
的企業繼續得到適當的信貸支援為前提，研究不同的退出方案。倘有具體詳情，將向有關企業進
一步公布。

＊的士營運者更換車輛再融資申請可彈性處理＊

　　考慮到運輸業持續受到疫情影響，金管局和協調機制在聽取業界的意見後，建議銀行在處理
的士營運者更換車輛再融資申請時，可以為車主提供一定彈性，毋須硬性遵從８５％貸款比率上
限的規定，前提是必須確保符合審慎風險管理原則，以及相關貸款用途只限於購置新車。
　　為進一步紓緩運輸業客戶的資金周轉壓力，協調機制鼓勵銀行按照個別借款人情況，積極考
慮延長現有的士和小巴的貸款年期，由最長２５年延長至３０年，非專營巴士則由最長７年延長
至１０年。針對有業界代表提出以部分本金償還方案替代還息不還本安排，以換取更長時間的寬
限安排，金管局和協調機制表示會在研究計劃退出部署時一併考慮。（ｂｉ）

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