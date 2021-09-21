【紓困措施】金管局：「預先批核還息不還本」計劃再延長６個月

《經濟通通訊社２１日專訊》金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再一次延長

「預先批核還息不還本」計劃６個月至２０２２年４月底。

合資格企業客戶於今年１１月至２０２２年４月期間的貸款本金還款期可獲延長６個月，貿

易融資貸款本金還款期則可獲延長９０天。如果同一筆貸款自原貸款日起連續展期５４０天或以

上（或同一筆貿易融資貸款自原貸款日起連續展期２７０天或以上），銀行可以彈性為客戶提供

不同的信貸支援方案，確保有需要的客戶在符合審慎風險管理原則下繼續得到適切的援助。銀行

不會為這次延長安排向合資格客戶發出個別通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預

先批核原則處理。

財政司司長陳茂波表示，雖然香港經濟正重拾動力，但一些行業繼續受到疫情困擾，經營仍

然困難，很高興銀行業積極回應工商業界的意見，再次延長預先批核還息不還本計劃，與特區政

府一同攜手支持有需要的企業。



＊參與計劃企業數目大幅減少，探討計劃退出方案＊



金管局和協調機制留意到，參與計劃的企業數目已經大幅減少，由初期佔合資格企業總數的

１６％下降至目前的２﹒７％。另一方面，計劃下的還息不還本安排將達兩年，對銀行審慎管理

風險構成愈來愈大的壓力。很多海外地區正陸續退出疫情期間推出的紓困措施，因此金管局和協

調機制認為有必要開始探討計劃的退出部署。在未來幾個月，金管局會和銀行業會以確保有需要

的企業繼續得到適當的信貸支援為前提，研究不同的退出方案。倘有具體詳情，將向有關企業進

一步公布。



＊的士營運者更換車輛再融資申請可彈性處理＊



考慮到運輸業持續受到疫情影響，金管局和協調機制在聽取業界的意見後，建議銀行在處理

的士營運者更換車輛再融資申請時，可以為車主提供一定彈性，毋須硬性遵從８５％貸款比率上

限的規定，前提是必須確保符合審慎風險管理原則，以及相關貸款用途只限於購置新車。

為進一步紓緩運輸業客戶的資金周轉壓力，協調機制鼓勵銀行按照個別借款人情況，積極考

慮延長現有的士和小巴的貸款年期，由最長２５年延長至３０年，非專營巴士則由最長７年延長

至１０年。針對有業界代表提出以部分本金償還方案替代還息不還本安排，以換取更長時間的寬

限安排，金管局和協調機制表示會在研究計劃退出部署時一併考慮。（ｂｉ）

