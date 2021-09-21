【夜期時段】即月期指最新報２４１６９點，跌６點，低水５３點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１５２點，跌２３點，低水

７０點，最新報２４１６９點，跌６點，低水５３點，合約成交１９６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８６２４點，跌５點，低水１６點，最新報８６３３點，升

４點，低水７點，合約成交３８６張。

