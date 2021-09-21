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21/09/2021 18:06

【恒大困局】富達國際：恒大或可避免破產，尋求與戰略投資者重組

　　《經濟通通訊社２１日專訊》富達國際投資總監Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｙｅｕｎｇ表示，恒
大（０３３３３）可能得以避免破產，尋求與戰略和資金雄厚的投資者進行重組。
　　她接受《彭博電視》訪問時表示，同時發生的還有監管方面的變化，再加上中國宏觀環境惡
化，削弱了市場情緒。投資者正在尋找一個「拐點」，這將會看到某種形式的貨幣政策放鬆和政
策周期轉向。（ｂｉ）

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