【谷針新招】信和加碼捐２００份１萬元簽賬額予７０歲及以上港人

《經濟通通訊社２１日專訊》信和集團（０００８３）旗下黃廷方慈善基金與華人置業

（００１２７）宣布，延長第二輪抽獎活動登記日期至今年１１月３０日；同時決定「加碼」第

二輪抽獎獎品，黃廷方慈善基金將捐出２００份每份價值１萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數

簽賬額，予７０歲及以上並已接種疫苗的香港居民。

主辦方指，今年１１月３０日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗而年滿７０歲的人士，

並持有有效香港身份證的香港居民（永久居民及非永久居民），均符合資格參加是次抽獎。合資

格人士可於１０月８日上午９時正至１１月３０日下午５時３０分期間登記抽獎。



＊次輪抽獎登記期限延長兩個月，５００萬人接種再抽凱滙＊



第二輪抽獎原定於９月３０日截至登記，現決定延長至１１月３０日。黃廷方慈善基金董事

黃永光表示，８月的疫苗接種數字令人鼓舞，因此希望延長第二輪抽獎終極大獎的登記時間，

讓尚未接種疫苗的人士，尤其是長者，有更多時間諮詢醫生的專業意見。他指出，若每日平均接

種率回復到８月的水平，便可很快達到５００萬或以上香港人口接種疫苗的目標。

於第二輪抽獎活動，黃廷方慈善基金將捐出２０份每份價值港幣２０萬元的獎學金，送予

１２歲或以上及１８歲以下已接種疫苗的香港居民。此外，若於於截止登記日期或之前，全港有

５００萬人或以上已接種至少一劑新冠疫苗，主辦方將送出另一個樓面面積約４６８平方呎、價

值約１２００萬元的觀塘凱匯一房住宅單位作終極大獎予１８歲或以上並已接種疫苗的香港永久

居民。（ａｃ）

