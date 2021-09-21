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21/09/2021 11:11

【谷針新招】信和加碼捐２００份１萬元簽賬額予７０歲及以上港人

　　《經濟通通訊社２１日專訊》信和集團（０００８３）旗下黃廷方慈善基金與華人置業
（００１２７）宣布，延長第二輪抽獎活動登記日期至今年１１月３０日；同時決定「加碼」第
二輪抽獎獎品，黃廷方慈善基金將捐出２００份每份價值１萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數
簽賬額，予７０歲及以上並已接種疫苗的香港居民。
　　主辦方指，今年１１月３０日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗而年滿７０歲的人士，
並持有有效香港身份證的香港居民（永久居民及非永久居民），均符合資格參加是次抽獎。合資
格人士可於１０月８日上午９時正至１１月３０日下午５時３０分期間登記抽獎。

＊次輪抽獎登記期限延長兩個月，５００萬人接種再抽凱滙＊

　　第二輪抽獎原定於９月３０日截至登記，現決定延長至１１月３０日。黃廷方慈善基金董事
黃永光表示，８月的疫苗接種數字令人鼓舞，因此希望延長第二輪抽獎終極大獎的登記時間，　
讓尚未接種疫苗的人士，尤其是長者，有更多時間諮詢醫生的專業意見。他指出，若每日平均接
種率回復到８月的水平，便可很快達到５００萬或以上香港人口接種疫苗的目標。
　　於第二輪抽獎活動，黃廷方慈善基金將捐出２０份每份價值港幣２０萬元的獎學金，送予
１２歲或以上及１８歲以下已接種疫苗的香港居民。此外，若於於截止登記日期或之前，全港有
５００萬人或以上已接種至少一劑新冠疫苗，主辦方將送出另一個樓面面積約４６８平方呎、價
值約１２００萬元的觀塘凱匯一房住宅單位作終極大獎予１８歲或以上並已接種疫苗的香港永久
居民。（ａｃ）

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