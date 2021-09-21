【選舉改革】林鄭：選委會選舉點票時間過長，將督促改善問題

《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，選委會選舉點票有「
相當嚴重問題」，但籌備及推行選舉是選管會的工作，相信對方提交選舉報告時會落墨於點票過
程的問題，政府亦會與選管會梳理問題，防止１２月立法會選舉時再出現類似情況。她又對有候
選人因為要長時間在點票站長時間等候表示歉意。（ｈｙ）
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