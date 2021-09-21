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即市新聞

21/09/2021 16:28

《小傳日記》舊經濟觸底反彈撐住魚缸，二萬四中秋前夕守住！

　　《小傳日記》魚缸今日又坐過山車，初步見二萬四關有些少支持。隔晚美股繼續調整，令原
本已經好弱的魚缸今朝低開２３１點報２３８６７，初段一度低見２３７７１點再創十個月低位
，之後就升翻上大約二萬四位置區間上落。臨近尾市，內險、內房、地產發力反彈，加上科技股
普遍跌幅收窄，刺激反彈過百點。最終魚缸收報２４２２１點，升１２２點或升近１巴仙，主板
成交１１９２﹒０２億銀。國企指數報８６４０點，升１點或升唔夠１巴仙。恒生科技指數報６
２４２點，跌２８點或跌唔夠１巴仙。
　　Ａ場繼續休市。聽日魚缸都休息一日。
　　近期香江地產相關人士否認阿爺向他們施壓，唔少地產股都相應反彈。恒地（０００１２）
升２巴仙，報２９﹒５５銀；新地（０００１６）升２巴仙，報９６﹒１銀；新世界（０００１
７）升２巴仙，報３０﹒９５銀；長實（０１１１３）升４巴仙，報４３﹒５５銀。
　　內房物管股普遍連跌幾日後見反彈。碧桂園（０２００７）升８﹒８５巴仙，報７﹒１３銀
為表現最佳藍戰士；潤地（０１１０９）升５巴仙，報２９﹒１銀；融創（０１９１８）升８巴
仙，報１４﹒０８銀；碧桂園服務（０６０９８）收購富力（０２７７７）旗下物管資產，升６
巴仙，報４７﹒９銀；華潤萬象（０１２０９）升５巴仙，報３７﹒２５銀。
　　高盛引述澳博（００８８０）管理層話相信賭牌數量維持６張，賭股繼續反彈。銀娛（００
０２７）升３巴仙，報４１﹒７５銀；金沙（０１９２８）升４巴仙，報１５﹒６８銀；永利澳
門（０１１２８）升５巴仙，報６﹒２２銀；澳博（００８８０）升２巴仙，報５﹒５銀。
　　今日尾市近魚缸風險胃納增加，好新能源股、理文化工（００７４６）、中國能建（０３９
９６）突然飆升，反映資金只係對政府監管的板塊淡，但其實政策扶持或唔相關依然唔太差。所
以，短期想短炒都係跟勢炒翻新能源股，會視為最優先選擇，舊經濟就咪搞啦！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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