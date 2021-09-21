【重拳監管】滴滴：積極配合網絡安全審查，管理層變動傳言不實

《經濟通通訊社２１日專訊》滴滴出行發布聲明，稱公司目前正積極全面配合網絡安全審查
。聲明中還澄清，路透社關於滴滴管理層變動的傳言為不實信息，就某些媒體多次針對滴滴惡意
造謠傳謠的行為，表示強烈譴責並保留採取一切法律措施追究其侵權責任的權利。
早前路透社援引兩名知情人士稱，滴滴出行總裁柳青向關係密切人士透露其已有離職打算。
（ｄｗ）
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